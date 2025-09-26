За два дні до виборів у Молдові зняли з передвиборчих перегонів проросійську партію

Партію «Серце Молдови», що входить до Патріотичного блоку, виключили з передвиборчих перегонів у зв'язку з розслідуванням справи про підкуп виборців та незаконне фінансування. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія 26 вересня за два дні до парламентських виборів. Про це повідомляє NewsMaker.

ЦВК виключила кандидатів партії «Серце Молдови» зі списку Патріотичного блоку. Тепер блок має 24 години, щоб оновити список з урахуванням рішення комісії та дотримання гендерного балансу.

Партія «Серце Молдови» назвала рішення ЦВК «незаконним та політично мотивованим». Засідання Центрвиборчкому відбувалося на тлі протесту, організованого Патріотичним блоком.

На початку вересня у представників партії «Серце Молдови» пройшли обшуки в рамках справи про підкуп виборців, незаконне фінансування партій та відмивання грошей. Лідер партії Ірина Влах стверджує, що кримінальну справу сфабрикували на замовлення правлячої партії PAS. У відповідь у PAS заявили, що «всі зобов'язані дотримуватися закону», а «державні установи повинні виконувати свою роботу незалежно і чесно».

Раніше Польща заборонила проросійській молдовській політикині Ірині Влах в’їзд на свою територію строком на п’ять років. Міністерство закордонних справ країни звинуватило її в допомозі Москві втручатися у парламентські вибори в Молдові.

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, Голова Асоціації українців Молдови Михайло Багас в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що парламентські вибори в Молдові пройдуть без суттєвого впливу ймовірних масових протестів, а політичні сили зможуть дійти згоди попри ймовірні розбіжності у передвиборчій кампанії. За словами Багаса, російський вплив у Молдові не зник, і «фаворити Росії можуть влаштувати реванш».