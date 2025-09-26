Російський пропагандист сконав, не приходячи до тями

Наприкінці минулого року Кеосаяна госпіталізували у важкому стані, відтоді він перебував у комі.

Днями Сімоньян зазначала, що він досі в такому стані, а вона проходить лікування від раку.

Тигран Кеосаян з 2016 року вів пропагандистську програму «Международная пилорама» на російському телеканалі НТВ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС, Велика Британія, Канада та Австралія ввели проти нього санкції.

Також Кеосаяну забороняли в’їзд до Казахстану за негативні висловлювання про країну.

Тигран Едмондович Кеосаян — російський режисер, телеведучий, нацмен і відомий пропагандист, який з початку російського вторгнення активно підтримує кремлівську позицію. Він часто називав українську владу нелегітимною, заперечував приналежність Донбасу до України і стверджував, що Крим "завжди був російським".

У 2021 році, ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Кеосаян погрожував, що "Росія буде в Києві". Також він публічно закликав до знищення українців, поширював фейки й брав участь у наративах, що виправдовують військову агресію.