Антидронові сітки встановлять на українських дорогах

Агентство відновлення визначає найкритичніші ділянки, де треба встановити першочергово антидронові сітки.

"Ворог цілеспрямовано обстрілює дороги, якими евакуйовують людей. Щоб убезпечити маршрути, військовими інженерами та ОВА встановлюються антидронові сітки. Ця робота буде посилена, Агентство відновлення також долучається в процес", - зазначив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлін.



Агентство відновлення ремонтує 5 тис. км доріг державного значення та близько 2 тис. км місцевого значення.



"Дорожники працюють по запиту військових", – наголошують у відомстві.



Дніпропетровщина - одна з областей, через яку постійно проходять евакуаційні коридори з небезпечних територій.



У цій області відремонтували 8 ключових доріг загальною протяжністю близько 200 км. Наразі проводиться ремонт ще 7 автошляхів Запорізького, Харківського та Донецького напрямків.



З початку літа з громад, які знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій, виїхали майже 100 тисяч людей.



Уряд, Нацполіція, ДСНС, обласні адміністрації та гуманітарні організації щоденно працюють над тим, аби забезпечити належну евакуацію населення та перевезення поранених, військову логістику, підвіз гуманітарної допомоги.

Агентство відновлення визначає найкритичніші ділянки, де треба встановити першочергово антидронові сітки.

"Ворог цілеспрямовано обстрілює дороги, якими евакуйовують людей. Щоб убезпечити маршрути, військовими інженерами та ОВА встановлюються антидронові сітки. Ця робота буде посилена, Агентство відновлення також долучається в процес", - зазначив Сухомлін.

Нагадаємо, у ЗСУ створюють новий рід військ.