Російський дипломат накинувся на НАТО із погрозами війною у разі збивання літаків

Російський посол у Франції Олексій Мєшков заявив, що у разі збиття російського літака будь-якою країною НАТО це означатиме початок війни, повідомляє RTL.

Дипломат зазначив, що російські літаки нібито регулярно стикаються з «провокаційними діями з боку авіації НАТО», проте Росія уникає ескалації та не застосовує силові заходи.

«Багато літаків НАТО порушують повітряний простір Росії, це трапляється досить часто. Але їх не збивають», — сказав Мєшков.

Він також відкинув звинувачення у вторгненні російських безпілотників і літаків у повітряний простір Польщі, Естонії, Румунії та Данії останніми днями.

«Росія не робить цього, не грається з ким-небудь. Це не дуже в нашому стилі», — додав посол.

ForUA нагадує, 24 вересня американські винищувачі були підняті в повітря для ідентифікації та перехоплення чотирьох російських військових літаків, які пролетіли поблизу Аляски.

10 вересня польські військові застосували зброю та підтвердили, що кілька дронів було збито. У зв’язку із загрозою, Польща тимчасово закривала чотири аеропорти, включаючи варшавський аеропорт імені Шопена.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31, здатні нести гіперзвукові ракети «Кинджал» порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці Таллінна.