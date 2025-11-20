Японія вперше продала США партію ракет Patriot власного виробництва

Японія вперше після послаблення обмежень на експорт зброї власного виробництва доправила партію ракет для Patriot до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на джерела, пише Суспільне.

За словами співрозмовників агентства, експорт ракет, які є у розпорядженні ВПС Сил самооборони Японії, здійснений на прохання США, щоб Вашингтон міг поповнити власні запаси після передачі своїх ракет Україні на тлі російсько-української війни.

Передані японською стороною ракети-перехоплювачі Patriot Advanced Capability-3 вироблені за ліцензією США. Їх кількість не розголошується.

У Міноборони Японії агентству підтвердили, що ракети-перехоплювачі, які є частиною протиракетного щита країни, використовуватимуть лише військові США та не будуть надані третій країні.

Раніше уряд Японії обмежував експорт ліцензованої у США оборонної продукції окремими компонентами й забороняв продаж готової продукції. Проте у 2023 році уряд тодішнього прем’єр-міністра Фуміо Кішіди вніс зміни до нормативних актів. Тепер Японія може відправляти не лише деталі, а й готові вироби на запит країни, з якої походить ліцензія на виробництво.