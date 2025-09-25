Правоохоронці Дубаї затримали головного охоронця колишнього кандидата в президенти Румунії

У Дубаї затримали колишнього найманця та головного охоронця ультраправого проросійського кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску Гораціу Потра. Бухарест чекає на підтвердження від ОАЕ, щоб продовжити екстрадицію.

Про це повідомив міністр юстиції Румунії Раду Марінеску в ефірі Digi24.

У Дубаї затримали Гораціу Потра — найманця, пов’язаного з колишнім проросійським кандидатом у президенти Келіном Георгеску. Разом із ним затримали його сина та ще одного родича. Наприкінці лютого румунська влада видала ордери на арешт цієї групи заочно за спробу дій проти конституційного ладу.

Марінеску наголосив, що Румунія очікує офіційного підтвердження затримання від Еміратів. Після цього справу передадуть до суду в ОАЕ, який ухвалюватиме рішення щодо запиту на екстрадицію. За його словами, затримані зможуть подати заперечення або апеляції відповідно до місцевих процедур.

Міністр зазначив, що між Румунією та ОАЕ немає угоди про судову співпрацю, тому тривалість процесу оцінити складно. На запитання про можливість отримання Потрою політичного притулку в іншій країні Марінеску відповів, що це не належить до компетенції його міністерства.

Водночас генеральний прокурор Алекс Флорента заявив, що є ознаки того, що Потра може шукати притулку в Росії. Міністр юстиції наголосив, що такої інформації не має, але зазначив: Румунія готова співпрацювати з владою ОАЕ та надати всі необхідні дані для екстрадиції.

Як пише Libertatea, Потру знайшли через 7 місяців після втечі з Румунії, коли суд його заарештував заочно. У обвинувальному акті прокурорів генеральної прокуратури описується механізм, за допомогою якого мережа, створена Гораціу Потрою та Келіном Джорджеску, працювала над тим, щоб "скасувати конституційний лад на користь" переможця першого туру президентських виборів у листопаді 2024 року, "ставлячи під загрозу національну безпеку".