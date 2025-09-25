Я хотів би, щоб Ердоган припинив купувати будь-яку нафту в Росії, – Трамп

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Білому домі заявив, що хотів би, щоб Анкара припинила купувати російську нафту, пише The Guardian.

– Я хотів би, щоб він (Ердоган. – Ред.) припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки вона продовжує цю сварку проти України, – сказав Трамп під час спілкування із журналістами.

Він наголосив, що російська економіка переживає значні труднощі через війну в Україні.

– Це така марна трата людських життів, тому він повинен зупинитися. Путін повинен зупинитися, – заявив очільник Білого дому.

Зустріч розпочалася з виступу Трампа перед журналістами, де він розповів про свої дружні стосунки з турецьким лідером.

– Коли я був у вигнанні, ми все ще були друзями, – зазначив Трамп, маючи на увазі період після своєї поразки на президентських виборах 2020 року.

Президент США додав, що Ердоган “створив величезну армію” і що Туреччина купує значну кількість американської зброї.

– Вони хочуть придбати F-16, F-35 та деякі інші озброєння, і ми обговоримо це з ними. У нас буде, думаю, дуже цікаві кілька годин, – сказав Трамп.