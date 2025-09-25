Профінансоване союзниками постачання американської зброї Україні продовжуватиметься, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що постачання американської зброї Україні, профінансовані союзниками, продовжуватиметься.

Про це Рютте написав у соцмережі Х за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та його командою у середу, 24 вересня.

“НАТО продовжує надавати підтримку Україні, зокрема, постачаючи важливе американське озброєння та матеріали, що фінансують країни-члени НАТО. Ми продовжуємо тісно співпрацювати, щоб Україна могла захищати себе, поки ми працюємо над припиненням війни та встановленням тривалого миру”, — наголосив Рютте.