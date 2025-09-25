Профінансоване союзниками постачання американської зброї Україні продовжуватиметься, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що постачання американської зброї Україні, профінансовані союзниками, продовжуватиметься.
Про це Рютте написав у соцмережі Х за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та його командою у середу, 24 вересня.
“НАТО продовжує надавати підтримку Україні, зокрема, постачаючи важливе американське озброєння та матеріали, що фінансують країни-члени НАТО. Ми продовжуємо тісно співпрацювати, щоб Україна могла захищати себе, поки ми працюємо над припиненням війни та встановленням тривалого миру”, — наголосив Рютте.
Автор: Сергій Ваха
Good meeting yesterday with @ZelenskyyUa and his excellent team. NATO support to Ukraine continues to flow - including crucial American 🇺🇸 weapons and supplies funded by #NATO Allies. We continue to work closely together to ensure Ukraine 🇺🇦 can defend itself while we work for an… pic.twitter.com/aEDp6yAhHY— Mark Rutte (@SecGenNATO) September 25, 2025