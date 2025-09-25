Для обмеження торгівлі з Росією Індія просить США дозволити імпорт нафти з Ірану та Венесуели, - Bloomberg

Індійські чиновники заявили адміністрації президента США Дональда Трампа, що в разі значного скорочення імпорту російської нафти вимагатимуть від Вашингтона дозволити закупівлю сирої нафти в інших підсанкційних постачальників — Ірану та Венесуели.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами обізнаних співрозмовників медіа, цього тижня індійська делегація відвідала США. На зустрічах з американськими чиновниками представники Індії наголосили, що одночасне припинення постачання на їхні нафтопереробні заводи з росії, Ірану та Венесуели — усіх основних виробників нафти — може призвести до різкого зростання світових цін.

Представники Нью-Делі вирушили до США для переговорів після того, як Вашингтон запровадив тарифи для країни як покарання за її торгівлю нафтою з росією. Попри мита, південноазійська країна зберегла імпорт сирої нафти з країни-виробника ОПЕК+, хоча й за нижчими цінами.

Раніше міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив, що країна хоче збільшити закупівлі американських нафти та газу, та додав, що «наші цілі енергетичної безпеки матимуть дуже високий елемент участі США».

Росія була змушена запропонувати знижку на свою нафту після того, як багато інших країн відмовилися від торгівлі з Москвою через початок повномасштабної війни проти України. Майже 90% потреб Індії в нафті задовольняють завдяки імпорту, а дешевша російська нафта допомогла зменшити навантаження на її імпортні витрати.

Згідно з даними індійського Міністерства торгівлі, нафтопереробні заводи платили в середньому 68,90 долара за барель російської нафти в липні, як порівняти з 77,50 долара із Саудівської Аравії та 74,20 долара зі США.

Загалом Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається танкерами, тоді як Китай є найбільшим загальним імпортером, включно з постачанням трубопроводами.

Як вказує Bloomberg, Індія припинила купувати іранську нафту у 2019 році, а найбільший приватний нафтопереробний завод країни — Reliance Industries Ltd. — припинив закупівлі венесуельської сирої нафти цього року, оскільки США посилили санкції. Переробні компанії можуть перейти на купівлю більшої кількості барелів із Близького Сходу, але це матиме вищу вартість і завищить загальний обсяг імпорту.