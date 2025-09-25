На кордоні з Польщею та Молдовою утворилися черги через масовий виїзд паломників-хасидів

Після завершення святкування єврейського Нового року Рош га-Шана на українських кордонах з Молдовою та Польщею спостерігається значне зростання пасажиропотоку через виїзд паломників-хасидів.

Найбільші черги станом на 14:00 утворилися на пунктах пропуску з Польщею. Найскладніша ситуація в «Шегин» – 120 автомобілів, де також зросла кількість пішоходів, та «Краківці» – 100 авто. На інших польських переходах черги становлять від 20 до 40 автомобілів, лише «Смільниця» працює без затримок.

На кордоні з Молдовою ситуація також напружена: найбільше навантаження припадає на «Паланку-Маяки-Удобне» (80 авто) та «Могилів-Подільський» (70 авто). У «Старокозачому» та «Бронниці» чекають відповідно 40 та 60 автомобілів.

Державна прикордонна служба запровадила посилений режим роботи, виставивши додаткові наряди для прискорення процедури оформлення документів.