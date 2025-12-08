На кордоні Таїланду та Камбоджі почалися бойові зіткнення

Таїланд та Камбоджа обмінялися ударами по території один одного. В результаті артилерійського обстрілу бази Таїланду Анупонг загинув один військовий, ще троє зазнали поранень, повідомляє Khaosod.

Своєю чергою, Таїланд застосував винищувачі F-16, котрі по камбоджійській артилерії в районі Чонг Ан Ма.

Згідно з повідомленням Другого армійського округу Таїланду, напередодні камбоджійські підрозділи розпочали перекидання важкої техніки та озброєння до прикордонних районів. Зокрема, зафіксовано рух танків Т-55 до району Самронга, одночасно спостерігалися евакуація цивільних осіб, зведення укріплень та проведення інженерних робіт. Після цього в районі Пху Пха Лек – Пхалан Хін Пает Кон у провінції Сісакет відбулася перестрілка між військовими двох країн.

Міноборони Камбоджі, своєю чергою, спростувало заяви тайських військових про переміщення важкого озброєння вздовж спільного кордону, назвавши їх “неправдивою інформацією”, яка має розпалити непотрібну військову напруженість. Там також додали, що влада Камбоджі звернулася до АСЕАН для розслідування інциденту.

26 жовтня Таїланд та Камбоджа у присутності президента США Дональда Трампа підписали мирну угоду.

Втім, вже у листопаді Королівські Військово-повітряні сили (ВПС) Таїланду оголосили про розірвання мирної угоди з Камбоджею. Ця угода, що поклала край прикордонному конфлікту, була підписана за посередництва тодішнього президента США Дональда Трампа.

У своїй офіційній заяві тайські ВПС підкреслили, що припиняють виконання всіх досягнутих домовленостей між двома країнами.

– Ми зробили те, що, на думку багатьох, не може бути зроблено, – зазначив тоді Трамп. Він також додав, що США уклали велику торговельну угоду з Камбоджею та угоду про видобуток корисних копалин із Таїландом.