Ключовий фактор поширення раку підшлункової залози виявили дослідники

Дослідження, проведене Корнелльським університетом, зробило значний прорив у розумінні того, як одна з найбільш смертельних форм раку – аденокарцинома проток підшлункової залози (PDAC) – потрапляє в кров. Це відкриття не лише розкриває давню таємницю поширення хвороби, але й визначає перспективну мішень для лікування.

PDAC, при якому менше 10% пацієнтів виживають через п’ять років після діагнозу, має унікальне мікрооточення: щільну фіброзну тканину, що діє як захисна «броня» навколо пухлини. Теоретично, цей бар'єр мав би перешкоджати поширенню раку, але на практиці він метастазує з вражаючою ефективністю. Цей парадокс довгий час спантеличував вчених.

Біологічний рецептор ALK7: «Двигун» та «Інструмент для вторгнення»

Нове дослідження, опубліковане в журналі Molecular Cancer, виявило, що за подолання цієї «броні» відповідає біологічний рецептор під назвою ALK7.

Вчені з'ясували, що ALK7 активує два взаємопов'язані шляхи:

Рухливість: Один шлях робить ракові клітини більш рухливими через процес, відомий як епітеліально-мезенхімальний перехід. Руйнування: Інший шлях виробляє ферменти, які фізично руйнують стінки кровоносних судин.

«Іншими словами, ALK7 дає клітинам раку підшлункової залози як двигун для руху, так і інструменти для вторгнення», — пояснив Есак Лі, провідний автор дослідження та доцент Школи біомедичної інженерії Майніга в Корнелльському інженерному університеті.

Вирішальне значення часу для лікування

Використовуючи мишачі моделі раку підшлункової залози та передові системи «орган-на-чіпі», які імітують кровоносні судини людини, дослідники змогли розв'язати суперечності щодо ролі ALK7. Вони продемонстрували, що блокування ALK7 значно уповільнює метастазування.

Платформа «орган-на-чіпі» дозволила вченим вивчити різні стадії раку та встановити критичний часовий проміжок:

Ракові клітини не могли проникати в кровоносні судини, коли ALK7 був пригнічений.

Проте, коли дослідники імітували пізнішу стадію, помістивши клітини всередину судин, вони швидко поширювалися в інші органи.

Це вказує на вирішальне значення часу: «Як тільки ми втрачаємо цю ранню можливість блокувати рецептори ALK7, ракові клітини можуть вільно циркулювати в кровотоці та легко поширюватися в інші органи», — зазначив Лі.

Дослідження припускає, що інгібування ALK7 на найранішій та найуразливішій стадії раку може призвести до значно кращих результатів для пацієнтів.

Це дослідження також підкреслює потенціал платформ «орган-на-чіпі» для вивчення інших видів раку та механізмів, за якими імунні клітини інфільтрують судини та виходять з них, відкриваючи «новий шлях для дослідження раку».

