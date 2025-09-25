В Києві 6-річний хлопчик спалив гіпермаркет (Відео)

Днями до столичної поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з гіпермаркетів у Дніпровському районі. Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС, полум'я вдалося швидко загасити, і, на щастя, ніхто з відвідувачів чи персоналу не постраждав.

Проте, як встановили правоохоронці зі слідчо-оперативної групи районного управління поліції, причиною займання став шестирічний відвідувач магазину.

Неналежний нагляд призвів до збитків

З’ясувалося, що поки батьки обирали товари і залишили малолітнього сина без нагляду, дитина підійшла до прилавку із запальничками. Хлопчик взяв одну з них і підпалив картонну коробку з кріслом, що стояла поруч. Вогонь миттєво перекинувся на кілька сусідніх стелажів із товарами.

Внаслідок інциденту магазин зазнав збитків на суму понад 30 000 гривень.

Поліцейські провели з дитиною профілактичну бесіду. Що стосується батьків, то відносно них було складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Тепер їм загрожує чималий штраф.

Поліція Києва вкотре закликає батьків бути максимально уважними та ніколи не залишати малолітніх дітей без нагляду у громадських місцях, особливо поблизу потенційно небезпечних товарів.