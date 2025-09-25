Заяви Трампа викликали нові погрози та виправдання Кремля

У відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про економічні проблеми та військові недоліки Росії Кремль розпочав широкомасштабну інформаційну кампанію, спрямовану на маскування власної слабкості, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики виділили три основні наративи, які просувають російські чиновники:

- Незмінна відданість Кремля початковим воєнним цілям;

- Неминучість перемоги Росії в Україні;

- Необхідність зосередитися на двосторонніх економічних відносинах між США та Росією.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор Путін нібито відкритий до процесу врегулювання війни в Україні, а також що «війна не є безцільною» і покликана нібито гарантувати безпеку Росії та її інтереси. ISW зазначає, що Кремль неодноразово використовує твердження про «першопричини» війни, такі як розширення НАТО на схід та «дискримінацію російськомовного населення в Україні», щоб тиснути на Україну та Захід і змусити їх поступитися початковим цілям Росії.

Пєсков також виправдовував небажання Путіна провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, називаючи її «піар-трюком, приреченим на провал». Аналітики вважають, що Кремль не зацікавлений у реальних переговорах, які потребують компромісів, і продовжує висувати ті самі вимоги, що й на початку війни.

Крім того, Пєсков і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв намагалися підкреслити «переваги» російської армії та економіки, заявляючи про наплив «добровольців» та достатність ресурсів для армії РФ. Медведєв зазначив, що Трамп живе в «альтернативній реальності», а Кирило Дмитрієв стверджував, що російська економіка нібито перевершує економіку ЄС, Великої Британії та США.

Аналітики зазначають, що таким чином Кремль намагається переконати Трампа та Захід, що перемога Росії неминуча, а підтримка України є безперспективною. Також Москва намагається використати економічні стимули та бізнес-інтереси США для отримання поступок у війні.

«Кремль прагне показати, що продовження підтримки України не є життєздатним, і що США повинні дозволити Росії безперешкодно вести агресію», — резюмують в ISW.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна готується покладатися на власні сили, не чекаючи «чудес» від Трампа.