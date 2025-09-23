Наступний етап війни: Україна готується покладатися на власні сили, не чекаючи «чудес» від Трампа

Україна готується до нового етапу війни, де іноземна підтримка може ослабнути. Таку думку висловлює агентство Reuters, посилаючись на власні джерела. У публікації йдеться про те, що Київ дедалі більше покладатиметься на власні сили.

Ці висновки ґрунтуються на кількох ключових моментах:

Розчарування в санкціях. Надії на введення США нових жорстких санкцій проти Москви, які могли б завдати серйозного удару по економіці РФ і змусити Кремль сісти за стіл переговорів, не виправдалися. За даними Reuters, переконати Дональда Трампа запровадити такі заходи не вдалося.

Зміна пріоритетів. За словами неназваного співрозмовника агентства, український аналітичний центр, який раніше займався вивченням РФ для визначення цілей для санкцій, тепер переорієнтувався. Його аналітика спрямована на допомогу військовим у виборі цілей для атак безпілотників. Це може свідчити про підготовку до ведення бойових дій в умовах зменшення зовнішньої підтримки.

Зниження загальної підтримки. Крім невдач із санкціями, Україна може зіткнутися зі скороченням допомоги не тільки від США, але й від деяких європейських союзників.

Зустріч із Трампом: важливість діалогу, але без завищених очікувань

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Хоча Україна не очікує «чудес» від цього візиту, зустріч має важливе значення. Ймовірно, Зеленський знову порушить питання нових санкцій проти РФ.

При цьому військова підтримка США залишається критично важливою. Високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності повідомив, що обмін розвідданими зі США та нова система закупівлі американської зброї є вирішальними для ЗСУ.

За словами іншого анонімного джерела, Україна зараз зайняла більш впевнену позицію у питанні зброї, що відбивається в менш напруженому тоні публічних заяв президента.

Фокус на власних силах

Колишній високопоставлений український чиновник, чию думку наводить Reuters, сумнівається, що Трамп узагалі наважиться на нові санкції. Він вважає, що Україні необхідно зосередитися на посиленні власних збройних сил. Це перегукується із загальною ідеєю матеріалу: Україна готується до сценарію, де їй доведеться більше покладатися на саму себе.

