Війна

РФ вдарила по центру Херсона касетними боєприпасами які наслідки

Потужні вибухи у Херсоні прогриміли ввечері у середу, 24 вересня. Російські війська атакували обласний центр з артилерії та ракетних систем залпового вогню, зокрема касетними боєприпасами.

Заступник глави Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що російські терористи відпрацювали по центральній частині міста.

– Попередньо, судячи зі звуків, з артилерії та РСЗВ, зокрема касетними боєприпасами. Чорти, – сказав Соболевський.

За його словами, була гідна відповідь від Сил оборони України.

Юрій Соболевський закликав жителів Херсону перебувати якомога далі від вікон.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Херсонська областьобстрілиХерсонвійна в Україніагресія рф
