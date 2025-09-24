У Нью-Йорку поліція США змусила Ердогана та Макрона чекати через кортеж Трампа

У Нью-Йорку поліція зупинила президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, змусивши його чекати, поки повз проїде кортеж президента США Дональда Трампа.

Про це повідомила турецька служба Deutsche Welle.

Ердогана, який прибув у Нью-Йорку з візитом на Генасамблею ООН, зупинили на тротуарі, коли він в оточенні охоронців хотів перейти вулицю. Усе через те, що в цей час по дорозі мав проїхати кортеж американського президента.

В одну мить, коли охоронці турецького лідера хотіли зняти огороджувальні бар’єри, сталася невелика сутичка між ними й поліціянтами. Однак зрештою Ердоган так і лишився чекати, поки не проїде колона з автомобілем Трампа.

Раніше подібне сталося з президентом Франції Емманюелем Макроном. Американські правоохоронці не пропускали його через проїзд кортежу Трампа. Тоді французькому президенту довелося телефонувати колезі: «Як ти? Вгадай що? Я тут чекаю, бо все перекрите для тебе».