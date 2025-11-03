У США на аукціон виставили 100-кілограмовий золотий унітаз

У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby’s продадуть скульптуру у вигляді унітаза, виготовлену з 18-каратного золота. Автор роботи – італійський концептуальний художник Мауріціо Каттелан, пише The New York Times.

Золота скульптура під назвою America важить близько 100 кілограмів. До 18 листопада її можна буде побачити у ванній кімнаті аукціонного дому Sotheby’s, після чого витвір продадуть з торгів.

На відміну від першого показу у 2016 році, цього разу відвідувачам не дозволять користуватися роботою за прямим призначенням.

Стартова ціна золотого унітазу становитиме близько 10 млн доларів – сума, що відповідає вартості золота, з якого створено унітаз.