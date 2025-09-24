Залужний уперше розкритикував операцію українських Сил оборони на Курщині

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував операцію українських Сил оборони в Курській області РФ.

Зокрема, у статті для “Дзеркала тижня” він заявив, що “ціна таких дій” йому невідома.

“Такі дії (прорив ЗСУ в Курській області РФ у серпні 2024 року), якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні”, — написав він.

Залужний зауважив, що ціна таких дій йому невідома, але, на його думку, вона є “очевидно надто високою”.

“Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами та з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, але згодом самі здійснили тактичне просування — теж без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою”, — додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що операція в Курській області – один із пунктів плану перемоги України у війні. За словами керівника держави, операція в Курській області зупинила окупацію Харківщини, зірвала намір Росії створити так звані буферні зони в цьому та інших прикордонних регіонах.