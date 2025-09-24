Безпекових гарантій немає, окрім друзів та зброї, - Зеленський на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що міжнародне право не працює у повному обсязі, якщо у вас немає впливових друзів, які готові його відстоювати.

Про це йдеться у трансляції виступу.

«І навіть це не працює без зброї. Це жахливо, але без цього було б іще гірше. Безпекових гарантій немає, окрім друзів та зброї. Українці не обирали цієї реальності. Ось чому ми інвестуємо в оборону. Для багатьох націй просто немає іншого виходу», — сказав Зеленський.

Він заявив, що нині немає жодної міжнародної інституції, яка може зупинити війни. «Ось, якими слабкими ці інституції стали», — додав президент.

Він заявив, що протягом років не було відповіді на використання хімічної зброї та використання голоду як зброю. А нині залишається ядерна загроза через окупацію ЗАЕС росіянами. Зеленський також вказав на порушення повітряного простору європейських країн.

Зеленський заявив, що нині Росія «намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Лівану».

«Ми допомагаємо Молдові, щоб росія не повторила сценарій Лівану. Але глобальної реакції, знову ж таки, недостатньо. Ми вже втратили Грузію у Європі, вона залежна від росії. І протягом багатьох років Білорусь рухалася до залежності від росії. Європа не може дозволити собі втратити Молдову також», — сказав Зеленський, закликавши підтримати ЄС підтримати Молдову фінансами та енергетикою.