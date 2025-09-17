З 1 жовтня алкоголь і тютюн продаватимуть за новими правилами

З 1 жовтня 2025 року в Україні починають діяти нові вимоги для продавців алкоголю та тютюну. Закон зобов’язує ліцензіатів виплачувати офіційні зарплати працівникам не менше ніж 16 000 грн, а для невеликих торгових точок поза обласними центрами – від 12 000 грн. Про це повідомляє ForUa.

Державна податкова служба контролюватиме дотримання правил за звітністю компаній. Порушників позбавлятимуть ліцензій.

Експерти вважають, що великі мережі легко адаптуються, адже їхні зарплати й так перевищують встановлені норми. Найбільші ризики – для дрібних магазинів та кіосків, де офіційні виплати нижчі. Частина з них може відмовитися від ліцензій або перейти в тінь.

На ціни нові вимоги суттєво не вплинуть – вартість алкоголю і сигарет насамперед визначається податковою політикою та акцизами.

У 2026 році очікується наступний крок у боротьбі з тіньовим ринком – запровадження електронної акцизної марки та системи відстеження продукції від виробника до каси.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ціни на продукти в Україні різко зростуть.