﻿
Економіка

З 1 жовтня алкоголь і тютюн продаватимуть за новими правилами

З 1 жовтня алкоголь і тютюн продаватимуть за новими правилами

З 1 жовтня 2025 року в Україні починають діяти нові вимоги для продавців алкоголю та тютюну. Закон зобов’язує ліцензіатів виплачувати офіційні зарплати працівникам не менше ніж 16 000 грн, а для невеликих торгових точок поза обласними центрами – від 12 000 грн. Про це повідомляє ForUa.

Державна податкова служба контролюватиме дотримання правил за звітністю компаній. Порушників позбавлятимуть ліцензій.

Експерти вважають, що великі мережі легко адаптуються, адже їхні зарплати й так перевищують встановлені норми. Найбільші ризики – для дрібних магазинів та кіосків, де офіційні виплати нижчі. Частина з них може відмовитися від ліцензій або перейти в тінь.

На ціни нові вимоги суттєво не вплинуть – вартість алкоголю і сигарет насамперед визначається податковою політикою та акцизами.

У 2026 році очікується наступний крок у боротьбі з тіньовим ринком – запровадження електронної акцизної марки та системи відстеження продукції від виробника до каси.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ціни на продукти в Україні різко зростуть.

 Автор: Анна Сенченко

Теги:

акцизалкогольтютюнпродаж алкоголюофіційна зарплата
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Удар по залізниці: затримки потягів перевищують 3 години
Головне 17.09.2025 07:16:49
Удар по залізниці: затримки потягів перевищують 3 години
Читати
Погода 17 вересня: дощі з грозами та жовтий рівень небезпеки на Київщині
Суспiльство 17.09.2025 06:57:02
Погода 17 вересня: дощі з грозами та жовтий рівень небезпеки на Київщині
Читати
У дев’яти громадах на Донеччині через активні бойові дії не буде опалення взимку, – ОВА
Суспiльство 17.09.2025 00:02:02
У дев’яти громадах на Донеччині через активні бойові дії не буде опалення взимку, – ОВА
Читати

Популярнi статтi