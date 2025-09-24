У самому серці столиці Таїланду, Бангкока, сталася надзвичайна подія: частина дороги біля однієї з найбільших медичних клінік міста раптово обвалилася. На місці інциденту утворилася гігантська вирва, яка, за попередніми оцінками, сягає майже 50 метрів у глибину та має площу близько 900 квадратних метрів.

Через обвал рух у цьому районі повністю паралізований. Крім того, інцидент спричинив перебої з водо- та електропостачанням у прилеглих будівлях.

Місцева влада негайно розпочала евакуацію людей з навколишніх будинків, оскільки існує ризик подальших обвалів. На щастя, обійшлося без людських жертв — під землею опинилися лише кілька автомобілів.

Мер Бангкока, коментуючи ситуацію, припустив, що причиною обвалу могли стати будівельні роботи з розширення підземної лінії метро Purple Line. Наразі на місці працюють рятувальні служби та фахівці, які оцінюють масштаби пошкоджень та шукають шляхи стабілізації ґрунту.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що супертайфун затопив схід Тайваню.