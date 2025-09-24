За крок до війни: хто в НАТО готовий відкрити вогонь по Росії

У Північноатлантичному альянсі наростає напруга і розбіжності щодо того, як реагувати на часті порушення повітряного простору з боку Росії. Деякі країни закликають до рішучих дій, включно зі збиттям літаків, тоді як інші застерігають від небезпечної ескалації.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, підкреслюючи, що ці розбіжності можуть підірвати єдність і стримуючий ефект НАТО.

Розкол в Альянсі: "яструби" проти "голубів"

Позиції країн НАТО помітно різняться. З одного боку, Польща, країни Балтії та Сполучені Штати виступають за жорсткіший підхід. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати таку позицію. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що "немає місця для обговорень", і закликав до готовності відкривати вогонь по загрозах у небі.

З іншого боку, Німеччина та деякі інші країни дотримуються обережнішої позиції. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що НАТО може "увійти в пастку ескалації Путіна". Він вважає, що холоднокровність є ознакою відповідальності, а не боягузтва, і застерігає від "сумбурних вимог щось збити".

Інциденти на східному фланзі

Напруга зросла після низки інцидентів. Нещодавно три російські винищувачі залетіли в повітряний простір Естонії на 12 хвилин, що змусило її уряд скликати термінові засідання НАТО і Ради безпеки ООН. Раніше російські дрони вже порушували кордони Польщі та Румунії.

На цьому тлі зростає тиск на Альянс, який має виробити єдину та переконливу стратегію. Без чіткої відповіді НАТО ризикує втратити свій авторитет і ефект стримування.

Показ сили чи обережність?

Протилежні позиції двох таборів яскраво ілюструють коментарі офіційних осіб. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до "показу сили", стверджуючи, що в разі повторних порушень Росія повинна отримати вогневу відповідь. Натомість Пісторіус з Німеччини наголошує на важливості уникнення емоційних рішень, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Ці розбіжності свідчать про те, що НАТО стоїть перед серйозним викликом: як ефективно протистояти агресивній поведінці Росії, не спровокувавши при цьому прямий військовий конфлікт.

Раніше ми повідомляли, що НАТО ухвалюватиме рішення про російські літаки та дрони в своєму повітряному просторі з урахуванням обставин.