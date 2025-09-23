Пекельні ночі Запоріжжя: росіяни знову били по житлових кварталах

У ніч на 23 вересня російська армія завдала масованого авіаційного удару по Запоріжжю. Це вже другий масований авіаудар по Запоріжжю за останні дві доби. Попередньої ночі російські війська також били по місту, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Цієї ночі під прицілом знову опинилися приватний сектор та об’єкти промислової інфраструктури. "Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя. Під ударом цивільна інфраструктура та житло людей", – повідомив очільник ОВА у своєму Telegram-каналі. За словами Федорова, внаслідок атаки загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів.

За даними ДСНС, ворог застосував керовані авіабомби. Влучання зафіксовано на території приватного домоволодіння: житловий будинок повністю зруйнований, вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.

На місці події виникла пожежа. Надзвичайники її ліквідували та проводять пошуково-рятувальну операцію. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина. Кількість постраждалих уточнюється.

