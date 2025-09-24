Сенатор Грем назвав заяву Трампа переломним моментом у війні в Україні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав заяву президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні переломним моментом. Про це він написав у соцмережі Х.

Грем наголосив, що підтримка Європи та постачання американської зброї відкривають Україні шлях до вигнання Росії зі своєї території. «Це зобов’язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України суттєво змінює військову ситуацію для Росії. У поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, таких як Китай, Індія та Бразилія, це є найкращою надією на чесне й справедливе припинення кровопролиття», – зазначив сенатор.

Грем також попередив, що для країн, які продовжать купувати російські енергоносії, зокрема Угорщини та Словаччини, можуть бути наслідки. Сенатор підкреслив, що Трамп має рацію, оцінюючи економічний стан РФ як критичний: «Ситуація лише погіршиться, якщо США зроблять купівлю дешевої російської нафти й газу токсичною для тих, хто обере цей шлях».

«Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане Президенте», – підсумував Ліндсі Грем.

