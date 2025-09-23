Швейцарія готова прийняти зустріч лідерів України, США та РФ, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Нью-Йорку з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер висловив вдячність за готовність прийняти зустріч лідерів України, США та Росії. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Говорили про головне зараз – нашу дипломатичну роботу для досягнення миру. Я готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Цінуємо готовність Швейцарії прийняти таку зустріч. Та бачимо, що поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну», - розповів Зеленський.

За його словами, також на зустрічі йшлося про співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, та продовження партнерства стосовно продовольчої безпеки.

Як повідомляв ForUA, 18 серпня президент України спільно з рядом європейських лідерів провів у Вашингтоні зустріч із Президентом США Дональдом Трампом з метою обговорення мирного врегулювання російської війни проти України.

19 серпня Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація працює над організацією прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським очільником Володимиром Путіним задля досягнення домовленостей щодо припинення війни.

22 серпня Зеленський заявив, що росіяни роблять усе, щоб зустріч лідерів України, США та Росії не відбулася.