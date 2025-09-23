﻿
Свiт

Рубіо не обіцяє, що НАТО збиватиме літаки РФ

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів НАТО, не будуть, якщо вони не чинять агресивних дій. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, яке наводить пресслужба Держдепу.

У держсекретаря США запитали, чи готові США брати участь у збиванні російських винищувачів, якщо вони знову вторгнуться у повітряний простір союзників.

– Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують. Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці вторгнення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх, – сказав Рубіо.

Він наголосив, що “саме це зробило НАТО, і саме це НАТО буде робити й надалі”.

Рубіо підкреслив, що Сполучені Штати є партнером та найважливішим членом НАТО.

Він повторив слова постпреда США в ООН Майка Волца, який напередодні сказав, що Вашингтон працюватиме з союзниками, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО. Це зобов’язання залишається незмінним.

За словами Рубіо, це зобов’язання залишається незмінним.

ForUA нагадує, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Над Фінською затокою літаки РФ без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії та залишалися там близько 12 хвилин.

 Автор: Сергій Ваха

