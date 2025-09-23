Трамп думав, що йому вдасться швидко зупинити війну в Україні через хороші стосунки із Путіним

Президент США Дональд Трамп думав, що йому вдасться швидко зупинити війну в Україні, адже й нього начебто хороші стосунки із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Про це Трамп заявив під час свого виступу в ООН.

Американський президент заявив, що невпинно працює над тим, щоб зупинити війну в Україні. Він сказав, що ця війна стала б сьомою, яку йому вдалося б зупинити.

– Я думав, що її зупинити буде найлегше через мої стосунки з президентом Путіним, які завжди були добрими. Але ніколи не знаєш, що станеться на війні… Усі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не склалося. Це мала бути просто швидка маленька сутичка, – сказав Дональд Трамп з трибуни Генасамблеї ООН.

За його словами, війна в Україні не мала тривати більше як тиждень, натомість триває уже понад три з половиною роки, вбиваючи від п’яти до семи тисяч молодих солдатів з обох сторін щотижня. А ще він зауважив, що ця війна не дає Росії “гарного вигляду”.

Трамп вкотре наголосив, що Росія ніколи б не вдерлася в Україну, якби він був президентом. Цю тезу Дональд Трамп неодноразово повторював під час президентської кампанії минулого року.

– Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це показує, що таке лідерство. Що погане лідерство може зробити з країною. Подивіться, що сталося зі Сполученими Штатами, і подивіться, де ми зараз. За короткий проміжок часу єдине питання зараз – скільки ще життів буде марно втрачено з обох сторін, – наголосив американський президент.