Поліція наразі не зафіксувала суттєвих правопорушень на святкуванні Рош га-Шана в Умані

Суттєвих правопорушень в Умані (Черкаська область) під час святкування юдейського Нового року наразі не зафіксовано, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

"Наші превентивні та посилені заходи безпеки дали потрібний результат - суттєвих правопорушень не зафіксовано", - поінформувала начальник відділу комунікацій у вівторок.

Як відомо, в Умані працює зведений загін правоохоронців з різних регіонів України (Нацполіція, Нацгвардія, Міграційна служба, працівники ДСНС). Також прибули 9 ізраїльських поліцейських, які допомагають українським колегам забезпечувати правопорядок, патрулювання в районі компактного проживання паломників.

Напередодні святкування Рош га-Шана поліцейські проводили превентивні заходи щодо певних вимог під час воєнного стану, зокрема, в дотриманні правил поведінки під час повітряної тривоги та комендантської години.

З 15 до 30 вересня введений особливий режим в'їзду/виїзду та пересування містом.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що до Умані на святкування юдейського Нового року станом на 22 вересня приїхали вже понад 35 тисяч хасидів.

Як повідомила Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ), очікувана раніше кількість прочан вже прибула до зони проведення паломництва. За попередньою оцінкою, на початку святкування в Умані очікується до 38 тисяч паломників-хасидів. ОЄОУ моніторить ситуацію в районі меморіального комплексу імені раббі Нахмана, куди з'їжджаються паломники.

22 вересня розпочалися святкування Рош га-Шана - єврейського Нового року, яке триватиме до вечора 24 вересня.

Як повідомляв ForUA, в Умані під час паломництва хасидів комунальні служби вивозять сміття шість разів на добу.