ЗСУ вразили стратегічні об’єкти РФ

В ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" - ЛВДС "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії, повідомляє Генштаб ЗСУ.



Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об’єкту.

Підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ. Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.



Ступінь ураження уточнюється.



Генштаб підтверджує влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача", на тимчасово окупованій території АР Крим підрозділами Головного управління розвідки МОУ.

Результати та ступінь ураження уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ.

