﻿
Війна

ЗСУ вразили стратегічні об’єкти РФ

ЗСУ вразили стратегічні об’єкти РФ

В ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" - ЛВДС "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об’єкту.

Підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ  лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ. Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

Ступінь ураження уточнюється.

Генштаб підтверджує влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача", на тимчасово окупованій території АР Крим підрозділами Головного управління розвідки МОУ.

Результати та ступінь ураження уточнюються.

Нагадаємо, Ердоган зробив невтішний прогноз щодо України.

Фото: Генштаб ЗСУ.
 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУвійнаГенштабокупантикрим
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

П’ятьох чоловіків примусово повернули до України з різних міст Польщі
Надзвичайні події 23.09.2025 10:54:21
П’ятьох чоловіків примусово повернули до України з різних міст Польщі
Читати
Квартали без дахів та вікон: кожен четвертий житловий будинок столичної Солом’янки пошкоджений через атаки РФ
Столиця 23.09.2025 10:34:48
Квартали без дахів та вікон: кожен четвертий житловий будинок столичної Солом’янки пошкоджений через атаки РФ
Читати
Ситуація на фронті: українські захисники зупинили наступ на десятках напрямків
Війна 23.09.2025 10:13:09
Ситуація на фронті: українські захисники зупинили наступ на десятках напрямків
Читати

Популярнi статтi