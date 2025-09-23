Ердоган зробив невтішний прогноз щодо України

Війна Росії проти України може тривати ще довго, і це не обіцяє нічого доброго ні для Києва, ні для світу. Таку думку висловив президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. "Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", – заявив турецький лідер, коментуючи поточну ситуацію на фронті в інтерв'ю телеканалу Fox News..

Ердоган наголосив, що затягування бойових дій несе ризики для всієї Європи та світової безпеки. Він закликав міжнародну спільноту активніше працювати над дипломатичним вирішенням конфлікту, адже, за його словами, продовження війни призведе до ще більших економічних та гуманітарних втрат.

Президент Туреччини також звернув увагу на обмеженість ресурсів Заходу, які йдуть на підтримку України: "Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані. Ми сподіваємося, що ця підтримка буде тривати", – зазначив він.

За словами Ердогана, Анкара продовжить відігравати роль посередника між Києвом і Москвою, як це було у 2022 році під час укладання "зернової угоди". Туреччина, запевнив він, готова брати участь у будь-яких майбутніх мирних ініціативах, якщо їх підтримають обидві сторони.

Експерти нагадують, що позиція Ердогана часто балансує між підтримкою України та співпрацею з Росією. Туреччина надає Україні безпілотники Bayraktar, але водночас зберігає економічні відносини з Москвою та намагається не допустити повного розриву контактів із Кремлем.

