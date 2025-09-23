Квітуча пам'ять: у Києві з'явилася композиція, присвячена легендарному півнику з Бородянки (ФОТО)

У Дарницькому районі Києва з'явилася унікальна квіткова композиція під назвою «Васильківська майоліка». Її створили фахівці КО «Київзеленбуд» спільно з КП УЗН Дарницького району. Площа квітника становить понад 100 м², де гармонійно поєдналися різні квіти: ніжна цинерарія, яскрава бегонія, барвиста альтернантера та декоративний колеус.

Символ незламності та української культури

Квіткова композиція присвячена знаменитому півнику Васильківської майоліки, який став символом української стійкості. У 2022 році світ облетіла фотографія, на якій цей півник стоїть на вцілілій кухонній шафі у зруйнованому будинку в Бородянці. Ця світлина миттєво перетворила керамічний виріб на символ незламності та мужності українського народу.

Квіти на проспекті Бажана не просто прикрашають місто, а й несуть глибокий сенс. Вони нагадують, що навіть у найскладніші часи українська культура та дух залишаються непохитними. Так само, як уцілілий півник, ця композиція є уособленням сили та стійкості.

Майоліка — це традиційний вид кераміки, який з'явився в Україні ще у XVII–XVIII століттях. Васильківський майоліковий завод, заснований у 1934 році, зробив цей вид мистецтва візитівкою міста. Створення квітника «Васильківська майоліка» є ще одним доказом того, що українці не лише зберігають, а й популяризують свою багату культурну спадщину.