Мабутнє чеської ініціативи щодо боєприпасів для України опинилося під загрозою

Президент Чехії Петр Павел висловився за збереження чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні, назвавши будь-яке обмеження або скасування програми "небезпечним і прикрим" кроком, який може викликати непорозуміння серед союзників, повідомляють České Noviny.

Павел підкреслив, що ініціатива довела свою ефективність, забезпечуючи надійні поставки боєприпасів для самозахисту України, та зміцнила довіру союзників, які інвестують мільярди у закупівлю озброєння. Президент також наголосив, що підтримка України — це питання дотримання міжнародних правил: "Якщо ми хочемо поважати те, що світ має функціонувати на основі правил, ми повинні підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил. Сьогодні це Україна, а завтра — інший член НАТО або навіть Чехія".

Водночас Павел зазначив, що опозиційна партія ANO планує скасувати ініціативу у разі перемоги на парламентських виборах у жовтні. Президент наполягає на продовженні програми, оскільки вона зміцнює міжнародну довіру та солідарність із союзниками.

Як повідомляло раніше ForUa, зброя США за програмою PURL прибула в Україну.

 

 

 

 

 

 

