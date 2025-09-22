Адміністрація Трампа анонсувала поєдинок UFC на території Білого дому

Адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала візуалізацію того, як можуть виглядати бої зі змішаних бойових мистецтв (UFC) на території Білого дому. Захід заплановано на 2026 рік. Про це інформує Wall Street Journal.

За даними видання, виконавчий директор UFC Дана Вайт отримав дозвіл від Трампа на проведення боїв на Південній галявині Білого дому. Початково поєдинок планувався на 4 липня 2026 року, до 250-річчя незалежності США, проте через насичений графік святкувань його перенесли на червень.

Очікується, що на заході будуть тисячі глядачів, а ще більше людей зможуть спостерігати за боями на великих екранах у парку або в інших районах поблизу. Серед учасників — ірландець Конор Мак-Грегор, який після багаторічної перерви повертається до UFC.

Ілюстрації, опубліковані на офіційних сторінках Білого дому, показують клітку UFC між будівлею Білого дому та Монументом Вашингтона. Зважування бійців і пресконференція заплановані на сходах Меморіалу Лінкольна. Раніше розглядали варіант виходу бійців з Овального кабінету через колонаду до клітки в Рожевому саду, але для більш масштабного шоу вибрали Південну галявину.

Перед початком боїв UFC проведе фанатські заходи на Національній алеї, включно з автограф-сесіями та інтерактивними зонами для перевірки навичок.

Речник Трампа Стівен Чун охарактеризував подію як одну з «найбільш видатних та історичних спортивних подій в історії», підкресливши, що проведення її у Білому домі символізує святкування 250-річчя США.