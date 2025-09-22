﻿
Війна

Вибухи у Москві 22 вересня: безпілотники атакували столицю РФ

Безпілотники атакували столицю Російської Федерації. Потужні вибухи у Москві прогриміли ввечері у понеділок, 22 вересня.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив інформацію про атаку дронів у столиці Росії. За його словами, нібито знищено сім безпілотників, які намагалися атакувати російське місто.

Як стверджує мер Москви, нібито немає пошкоджень, проте зазначає, що російські екстрені служби працюють на місцях.

За останньою інформацією, Міністерство оборони Російської Федерації поки нічого не повідомило про перехоплення безпілотників.

 Автор: Сергій Ваха

