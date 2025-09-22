Комісія ООН про дронові атаки РФ – це злочини проти людяності

Російські удари безпілотниками по мирному населенню та інфраструктурі у прифронтових районах України кваліфікуються як злочини проти людяності.

Про це заявила Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України у своїй доповіді Раді з прав людини 22 вересня.

У доповіді зазначається, що підрозділи БпЛА російських Збройних сил здійснювали атаки на мирних жителів та цивільну інфраструктуру у Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Напади охоплювали населені пункти на відрізку понад 300 кілометрів уздовж правого берега Дніпра.

Окрім нападів на цивільних осіб, які пересувалися пішки або транспортом, зафіксовані удари РФ по цивільних об’єктах, критичній інфраструктурі та інших будівлях. Дрони також атакували аварійно-рятувальні служби, карети швидкої допомоги та пожежні машини.

– Обставини цих атак свідчать про намір їх виконавців вбивати, калічити та знищувати. Унаслідок цих нападів цілі громади зазнали значних пошкоджень та руйнувань, втративши придатність для проживання. Базові послуги та магазини припинили роботу. Такий терор змушує тисячі людей тікати, – зазначили в ООН.

На думку комісії, ці дії російських Збройних сил можна кваліфікувати як злочини проти людяності у вигляді насильницького переміщення населення. Комісія має намір детальніше розглянути це питання у майбутній доповіді Генеральній Асамблеї.

– Розслідування атак безпілотників, а також депортацій свідчать про скоординовані та організовані дії російської влади, спрямовані на подальше захоплення територій та посилення своїх позицій на підконтрольних їй землях України шляхом примусового витіснення місцевого населення, – йдеться у доповіді.

Комісія додала, що зафіксовані порушення та пов’язані з ними злочини призвели до невимовних страждань та випробувань для населення.

Особливо тяжким є становище літніх людей, які залишаються поблизу лінії фронту, що робить їх вразливими до ризику подальших нападів.