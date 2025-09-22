Єврокомісія передала Раді ЄС зміни до плану реформ України у межах Ukraine Facility

Єврокомісія передала на розгляд Раді ЄС пакет поправок до плану реформ України у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, , повідомляє Укрінформ.

– Після оцінки Єврокомісія прийняла та 18 вересня подала Раді ЄС свою пропозицію щодо внесення змін до плану реформ, – поінформував Мерсьє.

Він зазначив, що запропоновані поправки спрямовані на те, щоб зробити план більш практичним і дієвим у нинішніх умовах.

Речник Єврокомісії повідомив, що, наприклад, деякі терміни в розділі про енергетичні та фінансові ринки будуть перенесені на більш ранній період.

Він додав, що це передбачає ухвалення пакету електроенергетичної інтеграції та чіткіші описи кроків у процесі реформ, що має забезпечити їх більш плавне впровадження.

Мерсьє наголосив на важливості жорстких та амбітних умов, які висуваються до плану реформ, що сприятиме подальшому прогресу України на цьому шляху.

– Тепер Рада ЄС має внести подальші зміни або ухвалити змінений план, – підсумував речник.

Мерсьє повідомив, що Україна подала запит на перегляд Плану реформ 7 серпня, як це передбачає Регламент щодо механізму допомоги Україні (Ukraine Facility).

Речник пояснив, що коли Рада ЄС уперше оцінювала План реформ України у 2024 році, він ґрунтувався на сценарії МВФ, який передбачав завершення військової агресії Росії того ж року. Оскільки війна триває, такі перегляди були прогнозованими.

У серпні повідомлялося, що Єврокомісія готова оцінити внесені Україною поправки до плану реформ, необхідних для отримання коштів Євросоюзу у межах програми Ukraine Facility.