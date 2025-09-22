У Харківській області ситуація залишається вкрай напруженою. Російські війська намагаються просунутися до Куп’янська з півночі, але про жодне оточення міста не йдеться. Українські оборонці тримають позиції, стримуючи спроби ворога прорватися.

Про це повідомив речник ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов в ефірі Суспільного.

“Куп’янськ – це зараз фактично Покровськ, тільки у трохи меншому масштабі. Дуже схожа ситуація. Тільки там зараз росіяни в основному з півночі намагаються пролазити до міста, використовуючи усі доступні інфраструктурні, географічні та інші об’єкти”, – повідомив Трегубов.

“Насправді цього немає, на щастя. Але ситуація у Куп’янську непроста”, – наголосив він.

Українські військові продовжують боронити місто та роблять усе, щоб зірвати плани окупантів.

Зазначимо, наступом на Куп’янськ керує зрадник України Сергій Стороженко. Він – колишній офіцер, який ще 11 років тому перейшов на бік Росії. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), окупанти намагаються пробити оборону ЗСУ в кількох напрямках одночасно, зосередивши основні дії на західному березі річки Оскіл.

Днем раніше Трегубов розповідав, що російські війська намагаються прорватися до Куп’янська, використовуючи рельєф і особливості місцевості. За його словами, окупанти тиснуть на місто з кількох напрямків та залучають невеликі диверсійно-розвідувальні групи чисельністю до п’яти осіб.

Нагадаємо, що у Куп’янську зруйновано та пошкоджено понад 95% будівель, доставити гуманітарну допомогу туди неможливо через постійну активність російських безпілотників.