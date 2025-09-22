В окупантів стало менше ще на один ЗРК С-400 «Тріумф».

Цей російський зенітний ракетний комплекс великого і середнього радіуса дії, який загарбники розгорнули у Калузькій області, Сили спецоперацій ЗСУ знищили за допомогою ударних дронів. Про це повідомили у ССО.

ЗРК С-400 «Тріумф» оператори дронів виявили в ході спецрозвідки. Після отримання візуального підтвердження «жирної» цілі її координати передали для знищення.

В результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського «Тріумфу».

Комплекс С-400 «Тріумф», створений для ураження літаків, балістичних ракет і всіх гіперзвукових цілей, окупанти прийняли на озброєння у 2007 році. За даними ЗМІ, вартість цієї системи ППО становить близько 1,2 мільярда доларів.