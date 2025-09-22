Німці масово замовляють бункери на тлі страхів через агресію Росії проти країн НАТО. Як повідомляє німецьке видання Bild, попит на приватні укриття значно зріс, а уряд країни планує модернізувати й громадські сховища.

За даними видання, замовлення на будівництво бункерів зросли на 50% ще з початку року. Однак найбільший сплеск інтересу спричинив інцидент у Польщі, де на кордоні з Україною стався вибух. Хоча пізніше виявилося, що це була ракета української ППО, подія значно посилила страхи німців.

На тлі цих подій уряд Німеччини також активізував зусилля з підготовки до можливих загроз. Планується модернізувати наявні громадські укриття, зокрема тунелі, станції метро, підземні гаражі та підвали в громадських будівлях.

Зростання попиту на бункери свідчить про зміну настроїв у німецькому суспільстві, яке готується до гірших сценаріїв на тлі триваючої агресії Росії.