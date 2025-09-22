﻿
Свiт

Німеччина переживає "бункерний бум"

Німеччина переживає "бункерний бум"

Німці масово замовляють бункери на тлі страхів через агресію Росії проти країн НАТО. Як повідомляє німецьке видання Bild, попит на приватні укриття значно зріс, а уряд країни планує модернізувати й громадські сховища.

За даними видання, замовлення на будівництво бункерів зросли на 50% ще з початку року. Однак найбільший сплеск інтересу спричинив інцидент у Польщі, де на кордоні з Україною стався вибух. Хоча пізніше виявилося, що це була ракета української ППО, подія значно посилила страхи німців.

На тлі цих подій уряд Німеччини також активізував зусилля з підготовки до можливих загроз. Планується модернізувати наявні громадські укриття, зокрема тунелі, станції метро, підземні гаражі та підвали в громадських будівлях.

Зростання попиту на бункери свідчить про зміну настроїв у німецькому суспільстві, яке готується до гірших сценаріїв на тлі триваючої агресії Росії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяНімеччинавійнаукриттябункер
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Колишній правоохоронець постачав "зв’язок" для ударних БпЛА, що б’ють по Україні
Надзвичайні події 22.09.2025 11:13:04
Колишній правоохоронець постачав "зв’язок" для ударних БпЛА, що б’ють по Україні
Читати
Святкування Рош га-Шана: понад 35 тисяч хасидів прибули до Умані
Суспiльство 22.09.2025 10:52:51
Святкування Рош га-Шана: понад 35 тисяч хасидів прибули до Умані
Читати
Для літніх водіїв готують додаткові перевірки
Суспiльство 22.09.2025 10:32:41
Для літніх водіїв готують додаткові перевірки
Читати

Популярнi статтi