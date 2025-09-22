Київ шукає гроші: Стала відома вартість будівництва першої черги метро на Троєщину

Київська влада готується розпочати перший етап будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, яка має з’єднати центр міста з житловим масивом Троєщина. Згідно з проєктом Київської міської ради, орієнтовна вартість першої черги будівництва становить 68 мільярдів гривень.

Ця сума становить майже річний бюджет столиці, який наразі сягає близько 90 мільярдів гривень.

Наразі міська комісія з питань місцевого самоврядування підтримала проєкт, який дасть можливість звернутися до міжнародних фінансових установ для отримання необхідних позик. Це ключовий крок для залучення коштів, оскільки місто не зможе самостійно профінансувати такий масштабний проєкт.

Перша черга метрополітену, що пролягатиме від станції "Глибочицька" до "Райдужної", включатиме шість станцій:

"Глибочицька" (з переходом на "Лук'янівську")

"Подільська" (з переходом на "Тараса Шевченка")

"Суднобудівна"

"Труханів острів"

"Затока Десенка"

"Райдужна"

Будівництво цієї лінії має суттєво розвантажити транспортну мережу Києва та спростити дорогу для сотень тисяч мешканців Троєщини.

