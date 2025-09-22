Від червоної доріжки до слабкості: як «підлабузництво» перед Трампом обертається проти союзників

Стратегія світових лідерів «підлещуватися, заспокоювати, відволікати» президента США Дональда Трампа створює лише видимість стабільності, насправді роблячи союзників уразливішими. Таку думку висловив директор з досліджень Європейської ради з міжнародних справ (ECFR) Джеремі Шапіро у своїй статті для Politico.

Як приклад він навів нещодавній державний візит Трампа до Великої Британії, де його зустріли з небувалою пишністю. Каретні процесії, кінна гвардія та урочисті тости були покликані створити гармонійну атмосферу та уникнути конфронтації. Хоча Трамп і похвалив своїх господарів, назвавши зв'язок між країнами «безпрецедентним», Шапіро стверджує, що ця тактика є не стратегією формування політики, а лише механізмом управління зустрічами.

Лестощі не працюють

За словами Шапіро, немає жодних доказів, що лестощі призводять до кращих політичних результатів. Навпаки, це заохочує Трампа до ще більших вимог.

ЄС та цифрові послуги: Автор нагадує про візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Шотландії, де вона намагалася заспокоїти Трампа компліментами та обіцянками. Хоча зустріч і була оголошена тріумфальною, вона призвела до укладення торгової угоди на невигідних для ЄС умовах. Незабаром після цього Трамп почав критикувати Закон ЄС про цифрові послуги та погрожувати новими митними санкціями.

Катар і літак: Катар, який подарував США розкішний літак вартістю $400 мільйонів, також не отримав бажаного захисту. Коли Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у Досі, Вашингтон не втрутився.

Шапіро наголошує, що політика умиротворення не тільки неефективна, але й руйнівно дорога, оскільки сигналізує про слабкість, якою Трамп обов'язково скористається.

Поверхневі перемоги та їх ціна

Лідери вдаються до такої тактики через страх, бажаючи уникнути негативних заголовків та запевнити внутрішню аудиторію, що відносини зі США під контролем. Однак це лише поверхневі перемоги, які залишають глибинні проблеми невирішеними. Лестощі стають циклом, де країни пропонують все більші поступки за все менші винагороди, розмиваючи свій вплив.

На думку Шапіро, єдиний спосіб ефективно взаємодіяти з Трампом — це «колективна, послідовна та надійна сила». Він закликає ЄС діяти як єдиний блок, а менші країни — встановлювати чіткі червоні лінії. Для Великої Британії це означає розуміння, що справжня прихильність досягається не церемоніальними банкетами, а відчутними зобов'язаннями та взаємним впливом.

«Стратегія «підлещуватися, заспокоювати, відволікати» може створювати видимість стабільності, але вона створює реальність вразливості», — підсумовує автор.