ГУР МО знищили два літаки-амфібії та гелікоптер Мі-8 в Криму

У тимчасово окупованому Криму бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) "Примари" уразили два рідкісні російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Деталі операції

За інформацією розвідки, операція відбулася 21 вересня. У ГУР наголошують, що це перше в історії ураження літака Бе-12.

Крім того, під час того ж нальоту в Криму українські розвідники уразили також багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені спеціальним дорогим обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами.

Попередні успіхи "Примар"

За день до цієї операції, 21 вересня, спецпідрозділ "Примари" також відзначився в Криму. Тоді було уражено три гелікоптери Мі-8 та російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У". Ці успішні атаки суттєво скоротили авіаційний парк російських окупантів.

Довідка: Бе-12 "Чайка"

Бе-12 "Чайка" — це протичовновий літак-амфібія, розроблений у період 1956–1965 років. Його перший політ відбувся 18 жовтня 1960 року.