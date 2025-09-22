У Нікосії відбудеться зустріч української громади з Послом України Сергієм Ніжинським

27 вересня 2025 року в готелі Hilton Nicosia (Нікосія, Республіка Кіпр) відбудеться відкрита зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр Сергія Ніжинського з українською громадою та представниками ЗМІ. Початок заходу – об 11:00.

Мета зустрічі – знайомство новопризначеного Посла з представниками української громади на Кіпрі, обговорення актуальних питань підтримки українців за кордоном, а також поглиблення співпраці між громадою та Посольством України. У програмі передбачена презентація діяльності Посольства, сесія запитань і відповідей, а також неформальне спілкування.

Представники української громади можуть подати заявку, надіславши свої дані (прізвище, ім’я, по батькові та назву асоціації) на електронну адресу Посольства emb_cy@mfa.gov.ua.

Кількість місць обмежена – до 70 осіб. Представники ЗМІ мають надіслати заявку з зазначенням ПІБ, посади та назви медіа також на адресу emb_cy@mfa.gov.ua.

Для ширшого кола охочих буде організовано онлайн-трансляцію через Zoom. Посилання на підключення буде опубліковане на офіційній Facebook-сторінці Посольства України в Кіпрі.

Контактна особа для додаткової інформації – Другий секретар Посольства України Наталія Кузакова (emb_cy@mfa.gov.ua, тел. +357-22-464380).