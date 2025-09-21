﻿
Столиця

Учасники нічної бійки в Києві затримані поліцією

Учасники нічної бійки в Києві затримані поліцією

Правоохоронці затримали дев'ятьох правопорушників, що вчинили бійку пізно ввечері суботи в одному з районів у Києві, повідомила пресслужба столичної поліції.

"Вчора близько 22:40 між двома компаніями спалахнула суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці після закриття розважального закладу", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили девʼять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Наразі встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини, а також вирішується питання правової кваліфікації події.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціякомендантська годинаполіціянтибійка в Києві
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Збільшення виробництва українських дронів "русські" відчують за паливним дефіцитом, - Зеленський
Полiтика 20.09.2025 14:03:24
Збільшення виробництва українських дронів "русські" відчують за паливним дефіцитом, - Зеленський
Читати
Зеленський змінив свою думку про можливість "корейського сценарію" для України
Полiтика 20.09.2025 13:05:40
Зеленський змінив свою думку про можливість "корейського сценарію" для України
Читати
Затримки і скасування рейсів: масштабна кібератака позначилася на роботі аеропортів по всій Європі
Свiт 20.09.2025 12:47:49
Затримки і скасування рейсів: масштабна кібератака позначилася на роботі аеропортів по всій Європі
Читати

Популярнi статтi