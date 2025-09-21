В окупованому Криму спеціалісти ГУР вивели з ладу три гвинтокрили Мі-8 та РЛС

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що спецпідрозділ "Примари" уразив три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" в окупованому Криму.

Про це повідомили в ГУР МОУ у Telegram.

"Авіапарк військ РФ у тимчасово окупованому Криму скоротився внаслідок бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Уражено три російські гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію 55Ж6У "Нєбо-У", — повідомили у відомстві.