Надзвичайні події

В окупованому Криму спеціалісти ГУР вивели з ладу три гвинтокрили Мі-8 та РЛС

В окупованому Криму спеціалісти ГУР вивели з ладу три гвинтокрили Мі-8 та РЛС

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що спецпідрозділ "Примари" уразив три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "Нєбо-У" в окупованому Криму.

Про це повідомили в ГУР МОУ у Telegram.

"Авіапарк військ РФ у тимчасово окупованому Криму скоротився внаслідок бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Уражено три російські гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію 55Ж6У "Нєбо-У", — повідомили у відомстві.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ГУРкрим
