У Києва є понад 200 генераторів і 51 одиниця транспортабельних дизельних котелень

Київ активно готується до масштабних відключень світла, зокрема у місті вже встановили генератори та дизельні котельні.

Таку відповідь надали у КМДА на офіційний запит “Прямого”.

“КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” для забезпечення власних потреб та роботи теплоджерел та насосних станцій у випадку блекаутів встановлено понад 200 генераторів та 51 одиницю транспортабельних дизельних котелень”, – повідомили в департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Наразі співробітники “ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” вживають необхідних заходів, аби забезпечити безперебійним електропостачанням споживачів столиці.

Також фахівці забезпечують стале функціонування об’єктів міського господарства, оперативно виконуються аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах пошкоджених через російську агресію.

Нагадаємо, з метою забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури у Києві проводяться роботи зі створення енергетичних островів на території міста.