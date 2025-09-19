Ставку верховного головнокомандувача: Головне – виробництво нашої зброї

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні Ставку верховного головнокомандувача. Головне – це виробництво української зброї.

Як заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 19 вересня, є чіткі обсяги, що потрібно українській армії до кінця року та на наступний рік, а також що має бути на складах для захисту для підтримки нашої сили.

– Звісно, це достатнє фінансування на виробництво зброї в Україні. І виробництво разом із партнерами, і постачання в Україну того, що виробляють партнери самі. Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас покриватиметься із цього року, зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї, – сказав президент.

За його словами, завдяки такому керованому експорту Україна збільшуватиме виробництво дронів для фронту та матиме фінанси.

Президент розповів, що певні види сучасної зброї Україна може виробляти у значно більших обсягах, ніж може самостійно профінансувати, а певні види зброї вже є у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно сьогодні.

Наприклад, морські дрони, на які розраховує світ і які є у профіциті в Україні, також – протитанкова зброя та деякі інші види, наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський про ситуацію на фронті

Глава держави заслухав доповіді українських військових і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами президента, Україна продовжує контрнаступальні дії на Донецькому напрямку в районі Покровська та Добропілля.

Саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу. Окупанти не змогли там розгорнути повноцінний наступ, а українські військові знищують їхні сили, стверджує Зеленський.

Він розповів, що росіяни зазнали суттєвих втрат. Водночас суттєво поповнено обмінний фонд для нашої держави – кожен день додає російських полонених.

Президент України подякував усім нашим залученим підрозділам.

– 79 та 82 десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, 14-та бригада Національної гвардії України. Дякую, воїни, – сказав глава держави.

Як зазначив Зеленський, Україна захищає позиції у Куп’янську Харківської області та районах навколо міста.

Крім того, президент анонсував нові українські дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія.