Підлітка, який втратив ноги, судитимуть за скоєння теракту в Івано-Франківську

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо неповнолітнього хлопця, який, за даними слідства, у березні цього року разом зі своїм товаришем скоїв теракт поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Так, слідство встановило, що підлітка через Telegram-канал завербував невідомий користувач під іменем «Сєргєй», який пообіцяв грошову винагороду за виготовлення та розміщення вибухових пристроїв у людних місцях Івано-Франківська.

Як розповіли в прокуратурі, неповнолітній разом зі спільником виготовили два вибухові пристрої. Один із них вибухнув біля житлового будинку в районі залізничного вокзалу під час перенесення до місця призначення.

Через це спільник загинув, а сам підліток зазнав тяжких травм.

Увечері 11 березня поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунало кілька вибухів. Унаслідок цього загинув 17-річний хлопець. Ще одного 15-річного підлітка шпиталізували з тяжкими пораненнями. Окрім них, постраждали ще двоє людей — 20-річний чоловік та 23-річна жінка.

Як з’ясувала СБУ, за цими вибухами стоїть російська ФСБ: окупанти через Telegram завербували підлітків, які шукали «підробітку» в інтернеті.

Так, хлопцям наказали виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухових пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. За це їм пообіцяли грошову винагороду розміром 1700 доларів.

Близько 18:30 11 березня підлітки прямували до визначеної локації для розміщення одного з вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відстежувала їхнє пересування за GPS, активувала вибухівку в їхньому пакеті.