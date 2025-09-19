Геннадій Кривошея: в Києві може впасти ще одна памʼятка місцевого значення

Прикладаю свіжі фото: Кониського, 19 (напроти будинку Зеленських) тріщини та просідання по фасаду, деревʼяних перекриттів вже не має, сусіднє будівництво явно може шкодити памʼятці…
Це житлова будівля, якій майже 125 років, знаходиться балансі КП «Сцецжитлофонд», з яким профільний департамент вже давно підписав охоронний договір.
Нагадаю, що в договорі чітко прописано, що і як має бути зроблено.
Питання до керівницвта КП, чому не проводяться ніякі роботи по збереженню памʼятки?
Чому ви бездієте?
В інтернеті навіть є проект відновлення памʼятки. Чому інвестиційну угоду не підписали?
Віталій Кличко прошу вжити заходів оперативного реагування, поки ще є час і є можливість уникнути чергового скандалу!
Потрібно провести термінове обстеження, щоб зрозуміти чи потрібно зупиняти будівництво навколо ахітектурної памʼятки…
Пропоную прямо на сесії заслухати керівництво КП «Сцецжитлофонд»!
Громадська Рада при КМДА 2021-2023 чекаємо на результати!