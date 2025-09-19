Геннадій Кривошея: в Києві може впасти ще одна памʼятка місцевого значення

Це житлова будівля, якій майже 125 років, знаходиться балансі КП «Сцецжитлофонд», з яким профільний департамент вже давно підписав охоронний договір.

Нагадаю, що в договорі чітко прописано, що і як має бути зроблено.

Питання до керівницвта КП, чому не проводяться ніякі роботи по збереженню памʼятки?

Чому ви бездієте?

В інтернеті навіть є проект відновлення памʼятки. Чому інвестиційну угоду не підписали?

Віталій Кличко прошу вжити заходів оперативного реагування, поки ще є час і є можливість уникнути чергового скандалу!

Потрібно провести термінове обстеження, щоб зрозуміти чи потрібно зупиняти будівництво навколо ахітектурної памʼятки…

Пропоную прямо на сесії заслухати керівництво КП «Сцецжитлофонд»!

Громадська Рада при КМДА 2021-2023 чекаємо на результати!